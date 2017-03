Landelijke PvdA-campagne maandag in Heerenveen

HEERENVEEN: Komende maandag 13 maart komt de PvdA-roodtrip langs in Heerenveen. Met de bekende rode dubbeldekkerbus komt kandidaat kamerlid van de PvdA Christa Oosterbaan met leden de PvdA-afdeling Heerenveen en tientallen vrijwilligers naar Heerenveen om in gesprek te gaan met de inwoners.

“We kunnen Nederland nu echt vooruit brengen. Dat kan nu de overheidsfinanciën op orde zijn en de werkloosheid daalt. Nu gaat het om de volgende stap.” zegt Christa Oosterbaan. “De PvdA vindt dat eerlijke spelregels centraal moeten staan in de economie, op de werkvloer en in de samenleving. Daar gaan we graag met mensen over in gesprek.”

15 maart zijn verkiezingen voor de Tweede Kamer. De PvdA heeft de plannen om de boel bij elkaar te brengen. Met nieuwe eerlijke spelregels. In de economie, zodat een multinational netjes belasting betaalt net als het koffietentje om de hoek.

In Europa, zodat oneerlijke concurrentie door Poolse en Roemeense werknemers wordt voorkomen. Op de werkvloer, zodat een vast contract weer de norm wordt. En in onze samenleving, zodat we minder schreeuwen en beter naar elkaar luisteren. Nederland is een prachtig land, dat we met zijn allen nog veel mooier en vooral rechtvaardiger kunnen maken.