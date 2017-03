Tafeltennissers Delta Impuls 1 winnen provincie-duel

Na de eclatante 8-2 zege op DOTO 1 van een week eerder, stapten coach Peter Langen, Sander Derkx, Arnoud Hofman en invaller Benjamin Latona zaterdagmiddag 11 maart vol vertrouwen in de auto. De Tom-Tom bracht hen met enige moeite (dankzij een vernieuwd wegennetwerk in, maar vooral rond Dokkum) naar de plaatselijke tafeltennisclub. Zij stonden daar, in alweer de zesde speelronde van de Noordelijke 1e-divisie, oog in oog met Erwin Wijnsma, Richard Westera en Marc Heslinga.

Het debuut op hoog niveau leverde Benjamin (normaal uitkomend voor team 3 in de 2e-klasse) geen gewonnen wedstrijden, maar wel gewonnen games op. Brutaal snoepte hij een game af van eerst Heslinga en later Wijnsma. Al met al een debuut met perspectief én een tevreden coach Peter. Arnoud en Sander waren in Dokkum op weinig foutjes te betrappen en uiteindelijk samen goed voor zeven punten. Zij stonden beiden zelfs geen enkele game af. Ook niet in het dubbelspel tegen het stugge noppen-duo Wijnsma en Westera, al scheelde dat niet veel.

Dankzij de 3-7 overwinning rukt Delta Impuls 1 op naar de bovenste plaatsen. Arnoud, Sander, Wadse en Jan Ale hopen na volgend weekend bij de eerste vier teams te zitten, zodat zij door mogen spelen in de promotiepoule. In dat geval is lijfsbehoud definitief veiliggesteld.