Wedstrijdverslag Quick Stick tegen hekkensluiter Spitsbergen

In het zonnige Veenendaal opende Quick Stick de tweede seizoenhelft uitstekend. Tegen hekkensluiter Spitsbergen werd overtuigend met 0-6 gewonnen.

Quick Stick begon sterk aan de wedstrijd, speelde in hoog tempo en kreeg al snel de eerste kansen en strafcorners. In de veertiende minuut was het Bianca van den Berg die het eerste doelpunt wist te maken. Na een goede actie in de cirkel van Britt Herder wist zij het sterkste uit een scrimmage te komen. Tien minuten voor rust was het opnieuw raak voor Bianca van den Berg, toen ze na een sterke actie over de achterlijn de keeper omspeelde en de bal in het doel pushte.

In de tweede helft bleef Quick Stick op zoek gaan naar doelpunten, maar wist in het begin de kansen en strafcorners niet te benutten. Na zeventien minuten was het Bianca van de Berg die haar hattrick volmaakte. Ze kreeg de bal op de drie├źntwintig meterlijn, passeerde twee verdedigsters en sloeg de bal vervolgens met haar backhand in de korte hoek. Daarna ging het hard, want nog geen twee minuten later was het weer raak. Marije van den Bosch scoorde haar eerste doelpunt voor Quick Stick na een goede voorzet van Britt Herder. In de negenentwintigste minuut was het Marieke Nieuwe-Weme die de stand op 5-0 zette door een hard binnengeslagen strafcorner. Ook Eline van den Bosch pakte nog een doelpuntje mee. Twee minuten voor tijd rondde ze een strafcornervariant goed af.

Volgende week gaat Quick Stick weer vol voor de drie punten. Dan neemt de ploeg het op tegen nummer vijf Leusden.