300ste spelende lid vv De Wite Pealin in het zonnetje gezet

Afgelopen zaterdag vond er na afloop van de wedstrijd DWP 1 – Willemsoord 1 een bijzonder moment plaats in de kantine van voetbalvereniging De Wite Peal in Sintjohannesga. Het kersverse lid Levi Venema werd daar door de vereniging in het zonnetje gezet; Levi bleek het 300ste spelende lid te zijn van DWP. Een belangrijk moment in de historie van de vereniging die nog niet eerder zoveel spelende leden telde. In totaal bestaat de vereniging met haar spelende leden en vrijwilligers uit bijna 400 leden. Tegen de demografische verwachtingen in is het ledenbestand van DWP dus nog altijd groeiende, dit laten de cijfers van de afgelopen jaren duidelijk zien. Met name het meisjesvoetbal heeft de afgelopen jaren een flinke groei

doorgemaakt. Ook de aanmelding van elf kabouters (pupillen van 4 tot 7 jaar), welke onder leiding van oud eerste elftalspeler Remco ten Hoeve kennis maken met de voetbalsport, hebben tot deze mijlpaal geleid. Het bestuur van DWP laat weten trots te zijn op deze bloeiende vereniging en kijkt nu al uit naar de volgende mijlpaal voor deze vereniging, namelijk de aanleg van een kunstgrasveld in de zomer van dit jaar. Op de goedbezochte website www.vvDWP.nl kunt u deze en andere ontwikkelingen verder volgen.

Foto’s Marcel de Graaf