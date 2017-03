Jan Kroese fan Boalsert hat freed 10 maart it earste ljipaai fan de gemeente Súdwest-Fryslân fûn. Hy fûn it om ongefear 17.10 oere by de Workumerwaard. It Bûn Fryske Fûgelwachten (BFVW) hat befêstige dat it om in farsk aai giet..

Boargemaster Hayo Apotheker hat de hear Kroese moandei yn it gemeentehûs yn Snits ûntfange yn it gemeentehûs yn Snits. De hear Kroese hat in oarkonde en in tientsje finerslean krigen.