HEERENVEEN: Zaterdag 11 maart rond het middaguur is het eerste kievitsei van de gemeente Heerenveen gevonden in Oranjewoud, in de buurt van museum Belvédère. De vinder van het ei is de heer Sieberen Velkers uit Heerenveen.

Op woensdag 15 maart ontvangt burgemeester Tjeerd van der Zwan de heer Velkers op het gemeentehuis.