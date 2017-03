Henk Krol met helicopter in Heerenveen

HEERENVEEN: Henk Krol kwam maandagmiddag even na zes uur per helikopter bij het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. Henk Krol werd opgewacht door een tiental leden van de partij.

Binnen 9 uur bezocht de lijsttrekker van 50PLUS alle provincies met een speciale campagne helikopter. Op de landingsplaatsen ging hij in gesprek met kiezers en noteerde hij hun wensen.

Per locatie kreeg hij een speciale centrale wens. Die worden straks overhandigd aan de nieuwe Tweede Kamerfractie van 50PLUS.

©Foto Flitsnieuws.nl