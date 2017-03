Hijskraan vat vlam op rotonde Joure

JOURE – Een hijskraan heeft maandagochtend vlam gevat op de kleine rotonde aan de Geert Knolweg, vlak bij het knooppunt Joure.

Omdat de rotonde dicht bij de snelweg A7 ligt, stond er een kilometerslange file. Vooral vanaf Heerenveen was het druk.

Verkeer werd plaatselijk omgeleid. De afslag richting Joure is voorlopig afgesloten.

De chauffeur van de hijskraan kon het voertuig stilzetten, toen hij de brand ontdekte. De brandweer was met twee eenheden ter plaatse.

Door de hevigheid van de brand is het asfalt gesmolten. Een aannemer was aanwezig om het asfalt te vervangen. De rotonde is inmiddels weer open voor verkeer.