VV Nieuweschoot hoopt dankzij Jeugd Sponsor Actie Poiesz ‘KNVB-proof’ te worden

HEERENVEEN – Voetbalvereniging Nieuweschoot grijpt de Jeugd Sponsor Actie van supermarkt Poiesz aan om haar jeugdleden een steuntje in de rug te geven. Met de opbrengst van ingezamelde munten worden attributen gekocht, waarmee de club inspeelt op de veranderingen die de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) in het jeugdvoetbal invoert.

,,Voor de nieuwe spelvormen zijn hesjes, pionnen, doeltjes en andere materialen nodig. Met de opbrengst willen onze club ‘KNVB-proof’ maken, zodat onze jeugd niets te kort komt”, legt Mark van der Meulen van de sponsorcommissie van VV Nieuweschoot uit. Tijdens de Jeugd Sponsor Actie van Poiesz krijgen de klanten bij iedere tien euro aan boodschappen een munt. Ook zijn er iedere week speciale actieproducten waar extra munten kunnen worden verdiend. De munten kunnen in de koker van de favoriete club of vereniging worden gegooid.

De aankomende week staat VV Nieuweschoot centraal bij de Poiesz in Winkelcentrum De Greiden in Heerenveen. De supermarkt wordt in de stijl van de club aangekleed. Zaterdag 18 maart is er een speciale actiedag. Vrijwilligers, ouders en jeugdleden zijn dan fysiek in de Poiesz aanwezig. De gevulde koek is dan de banketaanbieding van de week en is dus extra munten waard. ,,Van tien uur ’s ochtends tot drie uur ’s middags gaan we proberen zoveel mogelijk munten te verzamelen. Het jeugdlid dat de meeste munten inlevert kan een deelname winnen aan het Mister Heerenveen-event, ter waarde van 49 euro. Het evenement vindt op 28 april op de velden van VV Nieuweschoot onder leiding van Maarten de Jong plaats. Onder iedereen die munten inlevert verloten wij een bos bloemen en een driegangendiner bij Brasserie La Fontaine. Zo wordt het voor iedereen leuk om munten in de koker van VV Nieuweschoot te gooien.”

Mark van der Meulen hoopt dat de inspanningen uiteindelijk een mooie opbrengst opleveren. Onder alle deelnemende verenigingen wordt aan de hand van de ingezamelde munten een geldbedrag verdeeld. ,,De jeugd vormt de bouwsteen van de club. Zonder jeugdleden heb je niet een gezonde vereniging. Zij houden de club in leven, daarom willen wij hun alle faciliteiten bieden om leuk te kunnen voetballen. De Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz biedt ons de mogelijkheid om daar extra in te investeren. Hoe meer munten we verzamelen, hoe meer we voor onze jeugd kunnen doen.”