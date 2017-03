Agenten vrijgesproken van zware mishandeling woninginbreker

Aanleiding

De verdachte van woninginbraak in Leeuwarden sprong destijds uit het raam van de eerste verdieping. Hij is er op de fiets vandoor gegaan. De twee betrokken collega’s gingen met een onopvallende auto op zoek naar de verdachte. Al vrij snel zagen zij de verdachte. De man keerde met de fiets, daarop keerden de collega’s ook en reden hem klem. De verdachte kwam ten val. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek dat hij zijn enkel had gebroken. De man deed aangifte van zware mishandeling.

Artikel 12 procedure

Het Openbaar Ministerie heeft in eerste instantie besloten om de agenten niet te vervolgen. De man startte daarop een artikel 12 procedure waarop het Hof besloot tot een rechtszaak.