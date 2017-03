Heerenveen: Rond 13.15 uur werd de brandweer van Heerenveen voor een autobrand op de A32, tussen afrit Oranjewoud en Heerenveen-Zuid. Hier stond een grasmaaier in de brand. De grasmaaier was tijdens maaiwerkzaamheden in de brand was gevlogen. Tijdens de brand ontstond een file doordat de rechterrijstrook was afgesloten.