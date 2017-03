KV Heerenveen D1 maakt zich op voor NK!

Heerenveen: Na de 13 – 7 overwinning op CSL D1 afgelopen zaterdag mocht KV Heerenveen D1 zich de terechte kampioen van één van de D-pupillen hoofdklasse poules noemen. Samen met nog 4 kampioenen en 3 beste nummers 2 wordt er aankomende zaterdag in Wijk bij Duurstede gestreden om het Kampioenschap van Nederland.

Begin dit seizoen zijn trainers Gert Draaisma en Kirsten Welling gestart met een bijna volledig nieuwe D1 ten opzichte van vorig jaar. Er waren slechts drie spelers over van de lichting van het jaar daarvoor. Een flinke uitdaging om dan op het hoogste niveau te acteren, maar iedere speler heeft een enorm groei laten zien, en dat zagen we terug in de resultaten.

Vooraf aan de zaalcompetitie was de doelstelling niet om bovenin mee te draaien, laat staan kampioen te worden. Gedurende de competitie werd echter duidelijk dat het wel degelijk mogelijk was om bovenin mee te draaien en bleek onze enige echte concurrent CSL uit Stiens.

Afgelopen zaterdag stond dus de laatste wedstrijd van de zaalcompetitie op het programma. Op het spel stond het kampioenschap. Tegenstander concurrent CSL! Omdat plaatsing voor het NK al een feit was, gaven de trainers/coaches de spelers de opdracht om de wedstrijd als goede oefening voor het NK te zien en er een mooie wedstrijd van te maken. Dit resulteerde in de beste wedstrijd van het seizoen, met een mooie 13-7 overwinning. Een bekroning op

het harde werken!

Deze week de voorbereiding op het NK, lekker hard trainen en dan zaterdag as. knallen, maar vooral genieten op het NK in Wijk bij Duurstede. De D1 heeft er zin in! De trainers/coaches zijn nu al apetrots!

Zaterdag om 11.00 uur wordt er “afgetrapt” tegen Top/Quoratio D1. Afhankelijk van de uitslag wordt er vervolgens in vooraf bepaalde volgorde gespeeld tegen Vriendenschaar D1 en De Meeuwen D1. In de andere poule het eerder genoemde en tevens Friese CSL D1,

Dalto/Zhimble D1, Albatros D1, Fortuna/Delta logistiek D1. Prachtig; die 2 Friese clubs tussen al het “Westelijke geweld”.

Ook naar Wijk bij Duurstede? Adres: Sportpark “Mariënhoeve-West”. Lekdijk oost 15A, 3961 MB Wijk bij Duurstede. Gebruik voor navigatiesysteem: Lekdijk oost 13.

Op de foto staan:

Bovenste rij van L naar R: Gert Draaisma (trainer/coach), Jasper Dijkstra, Mark Koopman, Matthijs Draaisma, Lieuwe van der Hoek, Kirsten Welling (trainer/coach).

Onderste rij van L naar R: Amber Klaren, Anyke Kramer, Femke van der Hoek, Lieke Schiphorst, Danique Klaren.

Niet op de foto maar wel onderdeel van de groep: Raisa Geertsma, Tess Guldemond, Ivar Dijkstra, Bryan Guijt, Sietse Pool en Anita Welling (trainer/coach).