Blauhúster Dakkapel Kielen voor Blauhúster Skûtsjeschippers

Eind 2016 is de knoop doorgehakt, Blauwhuis gaat onder eigen vlag, met skûtsje Freonskip en een jonge 15 koppige bemanning deelnemen aan de IFKS wedstrijden. Wat nog ontbrak was een eigen herkenbare outfit.

Er kwam al snel een creatieve oplossing, de bemanning gaat komend zeilseizoen in pompeblêd-tenue het wedstrijdwater op. Maar waar hebben we die vaker gezien?!

Eind 2012 stopte de wereldberoemde Blauhúster Dakkapel na veertig jaar met optreden. De bekende Friesevlag-kielen werden ‘voor altijd’ in de kast gehangen. “Dat is wat foar ús”, zei de bemanning van het nieuwe Blauhúster skûtsje Freonskip. De deal was snel rond.

Dit kwam enkele bewoners van It Teatskehûs in Blauwhuis ter ore. Vier vrouwen en twee mannen boden hun diensten aan en naaiden in korte tijd 16 op maat gemaakte kielen van Friesevlag stof inelkaar. De kielen hangen tot 18 maart ‘te pronk’ in het Atrium van het Teatskehûs.

Zaterdag 18 maart ’s middags 3 uur begint de presentatie van skûtsje Freonskip in het centrum van Blauwhuis. Rond kwart voor vier worden de splinternieuwe schipperskielen door oudleden van de Blauhúster Dakkapel op ludieke wijze overgedragen aan de skûtsje bemanning. Daarna volgt de doop van skûtsje Freonskip.

Verder treden Johannes Rijpma en Robin Lammers op, is er ‘Skipperspraat’ door Johannes Hobma en worden er herinneringen opgehaald over de Hobma’s en Foekema’s die lang kolen, turf en briketten vervoerden en verhandelden.

Met de kreet ‘Meitsje fan ús skûtsje, jo skûtsje’ wordt iedereen aangemoedigd zich als donateur aan te melden. De middag wordt afgesloten met een borrel bij it skûtsje Freonskip aan ‘De Opslach’ in Blauwhuis.