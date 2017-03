Detailhandel zet 5 procent meer om in januari

Non-foodsector zet 5 procent meer om

De omzet van de winkels in non-food lag in januari 5 procent hoger dan een jaar eerder. De verkopen van de non-foodsector waren 3,9 procent hoger.

De omzet van kledingwinkels, doe-het-zelfzaken, winkels in keukens en vloeren en winkels in meubels en huishoudartikelen groeide. Ook de drogisterijen en parfumerieën en de winkels in recreatie-artikelen hebben meer omgezet dan een jaar eerder. In december boekten deze winkels nog een omzetverlies.

Verder groeide voor het eerst sinds juli 2015 de omzet van fysieke winkels in consumentenelektronica. In vergelijking met een jaar eerder was de groei in januari bijna 1 procent.

De winkels in schoenen en lederwaren hebben minder omgezet dan een jaar eerder. Ook in de twee voorgaande maanden kampten deze winkels met een omzetkrimp.

Kledingwinkels al vier maanden omzetstijging

Kledingwinkels hebben vanaf oktober 2016 elke maand een omzetstijging gerealiseerd. In oktober 2016 bedroeg de groei bijna 16 procent, in november ruim 9 procent en in december bijna 5 procent. De omzetgroei in januari 2017 was bijna 8 procent. Dat is de hoogste omzetgroei in januari sinds 2006.

Ook meer omzet winkels in voedingsmiddelen

De winkels in voedings- en genotmiddelen realiseerden in januari een omzetstijging van 2,5 procent. De verkopen waren 1 procent hoger. De omzet van de supermarkten groeide met 2,6 procent, die van de speciaalzaken met 1,7 procent.