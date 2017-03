HEERENVEEN: In de wijk de Greiden is voor de kinderen jaren een Sinterklaasfeest georganiseerd. Nu is dit door omstandigheden er een aantal jaren niet geweest. Daarom wil Wijkplatform de Greiden dit graag weer oppakken. Hiervoor zijn we op zoek naar een aantal enthousiaste mensen, die deze organisatie willen oppakken. Je kunt je aanmelden door voor 20 maart a.s. een email ter sturen naar Durkje van Kommer (durkjevankommer@hotmail.com) of Franke Baas (frankebaasje@gmail.com)