Jouke Woudstra exposeert schilderijen op hout in bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN: Van zaterdag 18 maart tot en met zaterdag 15 april exposeert Jouke Woudstra schilderijen op hout in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. De watersport is een belangrijk thema in zijn werk. Iedereen is van harte welkom om deze tentoonstelling te bekijken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. De toegang is gratis.

Woudstra schilderde aanvankelijk op doek, maar tegenwoordig werkt hij op schijfjes boomstam. Het schilderen op dit ruwe hout geeft een mooi effect. Door zijn pensionering als politieman in Heerenveen kreeg Woudstra meer gelegenheid voor zijn passie: de watersport. Na verloop van tijd werd de verfkwast van de motorboot waarmee hij over de Friese wateren vaart, verruild voor het penseel en ging hij schilderen tijdens tochten met de boot.

Schilderen zit de Woudstra’s in de genen. Op 100-jarige leeftijd begon Joukes moeder er nog mee. Zij maakte zeer verdienstelijk werk. Ook veel andere familieleden van Jouke Woudstra schilderen.