Schoolopdracht inspireert Bornego-leerling tot meer

HEERENVEEN – Pieter Huizenga, vijfdeklasser vwo op Bornego College Lyceum, kreeg tijdens de muziekles op school een opdracht om een bestaand muziekstuk te arrangeren. En met succes, na een uitstekende beoordeling kreeg hij de smaak te pakken en ondertussen is hij al bezig met z’n vijfde stuk.



Op zijn tiende is Pieter begonnen met muziek maken. Eerst speelde hij cornet en ander half jaar geleden is hij barriton gaan spelen. Tot een aantal maanden terug had hij nog nooit een muziekstuk gearrangeerd, maar de schoolopdracht bracht daar verandering in. “Op mijn muziekvereniging Pro Rege Heerenveen waren we bezig met het onderwerp filmmuziek. Dit wilde ik combineren met de schoolopdracht. Eigenlijk heeft de misdaadfilm ‘Now you see me’ mij geïnspireerd. De muziek die in die film wordt gebruikt vind ik leuk en ben ik gaan arrangeren.”

Maximale score

Met één stuk is hij ongeveer drie maanden bezig. “Ik wist helemaal niet hoe het werkte, ik had het nog nooit gedaan en had totaal geen ervaring in schrijven. Dus in het begin heb ik veel informatie opgezocht op internet. Ik heb veel forums gelezen, maar ook veel informatie van YouTube gehaald”. Elke avond ging hij thuis aan de slag, stuk je voor stukje. Was hij niet tevreden? Dan begon hij overnieuw. “Als ik iets doe dan ga ik er ook echt helemaal voor, ik wil dan ook dat het perfect is.” Leergierig dat is hij wel. “Inmiddels ben ik al niet meer trots op mijn eerste stuk, ik heb ondertussen zoveel meer geleerd en ik vind dat het nu veel beter kan.” Het stuk is wel beoordeeld met de maximale score. “Dat is natuurlijk helemaal geweldig”, glundert hij.

Pro Rege Heerenveen

Elk stuk dat Pieter maakt laat hij controleren door zijn muziekdocent op school en laat hij zien aan de dirigent van zijn vereniging. Deze zijn beide erg enthousiast over zijn kunnen. Op 18 maart verzorgt het A-, B- en C-orkest van Brassband Pro Rege het jaarlijkse voorjaarsconcert. Pieter speelt in het B-orkest en dit orkest brengt een programma dat geïnspireerd is door films en filmmuziek. De band zal ook één van de gearrangeerde stukken van Pieter ten gehore brengen. “We spelen echt hele mooie stukken. Een mooie en gezellige muziek avond, ik heb er zin in. En zolang ik het leuk vind om te arrangeren ga ik er zeker mee door!”