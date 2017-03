Vermilion Energy betreurt besluit Smallingerland

DRACHTEN: De gemeenteraad van Smallingerland ging gisteravond akkoord met het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om geen vergunning af te geven voor het verrichten van een seismisch onderzoek. Vermilion Energy Netherlands betreurt het besluit van de gemeente. De resultaten van het onderzoek zijn nodig om de haalbaarheid van gas- en geothermische projecten in de provincie te kunnen bepalen.

Vermilion is van mening dat de transitie naar duurzame energie op gang moet komen en dat de expertise van de onderneming waarde toevoegt aan dit proces. De gemeente Smallingerland nam het besluit op grond van het standpunt dat zij tegen de winning van aardgas is. In de ogen van Vermilion gaat de gemeente hiermee voorbij aan het gegeven dat aardgas de komende decennia beschikbaar moet blijven om een betaalbare en betrouwbare energielevering in Nederland te kunnen garanderen.

Vermilion vindt het jammer dat het niet is gelukt de gemeente het belang te laten inzien van het seismisch onderzoek als een impuls voor de transitie naar een duurzame energiemix. Op basis van een gezonde bedrijfsvoering heeft de onderneming de ambitie om steeds proactief op zoek te gaan naar deelneming in regionale initiatieven op het gebied van duurzame energie die leiden tot: