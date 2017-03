Wedstrijdverslag v.v. Oudehaske 1 – sc Bant 1

OUDEHASKE: Afgelopen zaterdag stond er in de 3e klasse A, de wedstrijd tussen v.v. Oudehaske en sc Bant op het programma. Het werd een wedstrijd met veel doelpunten, die aan het einde nog alle kanten op had kunnen draaien.



Maar uiteindelijk kwam deze middag sc Bant met een 3 – 4 overwinning, als winnaar uit de strijd. Al moest de wedstrijd voor de ploeg uit Bant ook echt geen minuut langer gaan duren.



Beide ploegen wisten wat er nodig was om 3 punten te kunnen behalen.

En dat was door strijd, passie en beleving op de mat te leggen.



Gele kaarten konden deze middag dan ook echt niet uitblijven.

De ploeg uit Bant was hierin enkele keren te betrappen op theatraal gedrag.

Gelukkig voor v.v. Oudehaske had de scheidsrechter dit juist op die momenten, goed door.



sc Bant, klimt door de overwinning op naar de negende plek en v.v. Oudehaske is nu als zesde terug te vinden op de ranglijst. a.s. Zaterdag gaat v.v. Oudehaske op bezoek bij NOK uit Oudemirdum



De wedstrijd word om 14.30 uur gespeeld op sportpark de Skelp. sc Bant, mag op bezoek bij de Heerenveense Boys. Deze wedstrijd begint om 15.00 uur op sportpark de Akkers in Heerenveen.



Wedstrijd foto’s van v.v. Oudehaske 1 – sc Bant 1 zijn te bekijken op:

http://www.stefsportfotografie.nl/v-v-oudehaske-1