KV Heerenveen 1 maakt zich op voor beslissingsduel

Terwijl de D1 zich geplaatst heeft voor het Nederlands Kampioenschap, moet KV Heerenveen 1 zich om hele andere dingen zorgen maken; degradatie naar de 1e klasse.

Toen de kruitdampen van een boeiend gevecht zaterdagavond waren opgetrokken, restte een aantal spelers van Heerenveen niets anders dan tranen en een blik in het niks. Het was weer niet gelukt. Met nog circa 2 minuten op de klok stond het 25 – 23. Trainer Riko Kruit nam een time out om de ploeg bij de les te houden, maar het mocht niet baten. Heerenveen

ging toch weer gehaast spelen en zag Meervogels nog 2 keer scoren. Eindstand 25 – 25.

Gevolg: Heerenveen moet nog twee beslissingswedstrijden winnen om overgangsklasser te blijven. Eerst tegen het Zutphense KVZ (dat won van het al uitgespeelde De Meeuwen en zo Heerenveen toch nog achterhaalde) en als die pot gewonnen wordt, tegen AKC uit Almelo.

Zaterdag as. staat dus de eerste wedstrijd op het programma. Er wordt gespeeld in Wageningen, om 20.00 uur.

Sommige diehard supporters maken zich op voor een heuse korfbalmarathon. Om 7.30 uur vertrekt namelijk de eerste bus, met 60 supporters, spelers en staf, naar het NK in Wijk bij Duurstede. Na het toernooi vervolgen ze hun weg naar Wageningen waar ze het vlaggenschip aan gaan moedigen. Tevens vertrekt om 16.30 uur een tweede bus die alleen naar Wageningen gaat. In deze bus stappen 50 supporters, spelers en staf. Een ware Heerenveense invasie!

Nieuwsgierig geworden? Er is nog plaats in bus 2, vertrek om 16.30 uur vanaf It Hege Stik 9. Kosten € 10,00. Opgave via heerenveen@knkv.net. Ga je met eigen vervoer? Adres: Hooilandplein 1, Wageningen. Aanvang wedstrijd 20.00 uur.