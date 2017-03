UNIS Flyers op jacht naar BeNeliga titel

HEERENVEEN: Komend weekend begint voor UNIS Flyers de finaleserie waar de ploeg zich het hele seizoen naar toe heeft gewerkt. Met de beker en het landskampioenschap op zak maakt de ploeg van Mike Nason in een onderling gevecht met Hijs Hokij Den Haag uit wie zich BeNeliga kampioen mag noemen.

Tijdens het reguliere seizoen wist UNIS Flyers als eerste te eindigen in poule B. In de kwartfinale werd Zoetermeer Panters verslagen en afgelopen weekend was de ploeg te sterk voor Luik Bulldogs in de halve finale. Tegenstander in de finale Hijs Hokij Den Haag eindigde als tweede in poule B tijdens het reguliere seizoen. In de play-offs was de ploeg van Chris Eimers in 3 wedstrijden te sterk voor Amsterdam en werd titelfavoriet HYC Herentals in de halve finale verslagen.

“Den Haag heeft een goede ploeg met veel aanvallende kwaliteiten. Tijdens het reguliere seizoen hebben we bewezen dat we goed kunnen ijshockeyen tegen hen. In de finale om het landskampioenschap hebben we ze verslagen. Echter, Den Haag is de enige ploeg die van ons afgelopen seizoenen thuis heeft gewonnen. We zijn op ons hoede en zullen vol aan de bak moeten”, vertelt coach Mike Nason.

De coach bereidt zijn team voor op een intensieve serie en zag zijn ploeg afgelopen weken de play-off mentaliteit terug in de ploeg. “Dit is de serie waar iedereen na toe heeft geleefd. Het wordt een strijd om will, desire and heart. Wij zijn er klaar voor.”

De eerste finale wedstrijd is zaterdagavond om 20:00 uur in Thialf. Een dag later staat de tweede wedstrijd op het programma in Den Haag. Woensdag 22 maart keert de serie terug in Heerenveen. Indien nodig gaat de serie 24 en/of 25 maart verder.

Tickets zijn in de voorverkoop met korting verkrijgbaar: https://ticketpoint.nl/evenement/unis-flyers-heerenveen

Agenda wedstrijdavond:



18.45 uur – Kassa’s geopend

20.00 uur – Aanvang wedstrijd

De wedstrijd heeft 3 perioden van 20 minuten met tussendoor 15 minuten pauze

Tarieven:

Familiebundel = 2 volwassen tickets + 2 jeugd tickets t/m 17 jaar – prijs aan de kassa € 32,50 in de voorverkoop € 30,00

Entree volwassenen – prijs aan de kassa € 15,00 in de voorverkoop € 14,00

Entree jeugd t/m 17 jaar – prijs aan de kassa € 5,00 in de voorverkoop € 4,00

Entree voor scholieren en studenten op vertoon van de school/ studentenpas – prijs aan de kassa € 5,00

De ijshockeyhal is via de centrale entreehal van Thialf te bereiken.