Werkvoucher helpt mensen aan het werk

HEERENVEEN: De gemeente Heerenveen gaat tot eind 2018 werken met een zogenaamde werkvoucher. Hiermee stimuleert Heerenveen werkgevers om langdurig werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Er worden eerst 35 vouchers ingezet.

Wethouder Coby van der Laan: “Werkgevers die een langdurig werkzoekende met een uitkering vanuit de Participatiewet in dienst nemen, krijgen met de werkvoucher een tegemoetkoming van € 3.000,-. Hiermee maken we het aannemen van een langdurig werkzoekende voor werkgevers aantrekkelijker. We hopen op deze manier zoveel mogelijk mensen aan een baan te helpen”.

Eerste plaatsing

De eerste plaatsing door de inzet van de voucher is al een feit. Werkgever ALPC, een groothandel in zwembaden, spa’s en sauna’s, in Heerenveen had de primeur en verwelkomde via deze regeling een nieuwe medewerker.

Werkvoucher

De werkvoucher is een aanvulling op de bestaande instrumenten om werkzoekenden richting de arbeidsmarkt te krijgen. Heerenveen gebruikt nu al regelingen zoals een proefplaatsing (korte proefperiode met behoud van uitkering), loonwaardemeting (beoordeling arbeidsproductiviteit voor de potentiële werknemer met arbeidsbeperking) en loonkostensubsidie (compensatie voor de werkgever voor lagere productiviteit). Daarnaast biedt de gemeente ook de mogelijkheden voor jobcoaching. Als in de loop van 2017 blijkt dat de werkvoucher een succes is, wordt het aantal mogelijk uitgebreid.