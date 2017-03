91- jarige veroorzaakt ongeval op de Oranje Nassaulaan

HEERENVEEN: Vrijdagavond even na 19.30 uur vond er een aanrijding plaats op de Oranje Nassaulaan/Prinsenweg. Na de klap kwam een van de voertuigen een Peugeot tot stilstand tegen een verkeerspaaltje en een lantaarnpaal. De bestuurder en bijrijder van deze auto raakten licht gewond.

De veroorzaker van het ongeval reed na de aanrijding door. De auto van de 91- jarige bestuurder werd later in de omgeving van het ongeval aangetroffen door de politie. De bestuurder legde aan de politie een verklaring af, zijn rijbewijs werd ingenomen.

Er was geen alcohol in het spel. Berger Hof heeft de beide voertuigen afgesleept. De VOA zal een nader onderzoek in stellen.

©Foto Flitsnieuws.nl