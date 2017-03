Henk Veerman maakt ook de komende twee seizoenen deel uit van de selectie van sc Heerenveen. sc Heerenveen heeft de optie in het contract van Veerman gelicht, waardoor de aanvaller tot de zomer van 2019 bij de club onder contract staat.

Technisch manager Gerry Hamstra: ‘We zijn blij dat Henk ook de komende twee seizoenen bij ons speelt. Hij heeft zijn waarde bewezen en we hebben er vertrouwen in dat hij dat ook in de toekomst gaat doen.’’