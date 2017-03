Meer belangstelling voor kavels in Heerenveen

HEERENVEEN: Er is weer meer belangstelling voor kavels in de gemeente. Het animo voor de 16 kavels in Skoatterwâld bleek afgelopen week zo groot dat er wederom een loting nodig was. Een aantal belangstellenden die niet meer een kavel van hun keuze kregen, lieten hun naam op de reservelijst zetten.

Wethouder Jelle Zoetendal: “Het is goed om te zien dat er weer een stijgende lijn in de belangstelling voor kavels zit. Op dit moment is de beschikbaarheid van kavels beperkt. Nog een paar in Skoatterwâld fase 2, drie in de wijk Heidemeer en in een aantal dorpen.”

Heidemeer

In Heidemeer liggen nog 3 bijzondere kavels. Alle drie rond de 2000 m2, vlakbij de golfbaan en in het recreatiehart van Heerenveen. Ten opzichte van andere kavels is de prijs gunstig te noemen. En qua bouw is er veel mogelijk. Daarnaast staan er op deze kavels al bomen en ander groen dat mag blijven staan als het in de plannen past. Belangstellenden kunnen zich van 5 tot 12 april inschrijven voor deze kavels. Ook hier wordt geloot als er meer belangstelling is dan het aantal beschikbare kavels.

Positieve belangstelling

De laatste tijd blijkt dat de kavels in de plaats Heerenveen gretig aftrek vinden. Vaak is er meer belangstelling dan beschikbare kavels. In andere plaatsen in de gemeente zien we een voorzichtig herstel. In Nieuwehorne De Fjilden zijn een aantal bouwers in actie op hun kavel. Ook in plan De Eide in Tjalleberd wordt weer gebouwd. In deze dorpen zijn nog wel wat kavels beschikbaar.

Meer informatie?

Voor de informatie over bouwkavels in de gemeente Heerenveen heeft de gemeente een

speciale website: www.heerenveen.nl/bouwkavels.