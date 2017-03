Leerlingen Fryslan fietsen 80 dagen de wereld rond

Op maandag 20 maart 2017 gaan ook dit schooljaar leerlingen uit Fryslân de uitdaging aan om in minder dan 80 dagen de wereld rond te fietsen. 180 enthousiaste leerlingen gaan de komende periode deze virtuele fietstocht maken.



Acht scholen in Zuidoost Fryslân gaan deze uitdaging aan om samen 40.000 km te fietsen. De campagne wordt in opdracht van provincie Fryslân uitgevoerd. De competitieve fietscampagne is bedoeld om de schooljeugd zoveel mogelijk te laten fietsen (naar school, vriendjes, sport en in het weekend).

De uitdaging is om in zo weinig mogelijk dagen een totale afstand van 40.000 km te fietsen. Onderweg worden vijf steden virtueel aangedaan en kunnen bonuskilometers worden gewonnen. Bij elke mijlpaal die wordt behaald, krijgen de leerlingen klassikaal informatie over de stad, het verkeer en de plaatselijke gewoonten.

De kilometers die de kinderen fietsen worden bijgehouden in een speciaal hiervoor ontwikkelde app: 80 dagen. De leerlingen, die allemaal een smartphone te leen krijgen, kunnen zo elk gefietst traject uploaden en dragen bij aan het totale doel van 40.000 km.

Deelnemende scholen dit jaar:

De Schalmei, Haulerwijk

De Librije, Gorredijk

De Flecht, Lippenhuizen

De Oosterbrink, Boijl

De Rank, Tijnje

De Sevenaer, Nieuwehorne

Hasperschool, Akkrum

Fredericusschool, Steggerda

De drie groepen en drie leerlingen die aan het eind van de campagne het meeste aantal kilometers hebben gefietst krijgen een prijs. Vorig jaar lukten het de kinderen om in slechts 31 dagen de wereld rond te fietsen. Lukt het de kinderen om dit scherpe record te verbreken?

De campagne is ontwikkeld door Mobycon en gebaseerd op het 80 dagen-concept van de Deense bedrijven Aros Kommunication, Attention8 en Veks.

Bij de totstandkoming van deze campagne is samengewerkt met Veilig Verkeer Nederland. De app is in opdracht van Mobycon ontwikkeld door Beemo en gebaseerd op de Naviki-app.