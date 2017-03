Verpakkingsbedrijf Proud Packaging lanceert webshop Draagtasonline.nl:

HEERENVEEN: Op woensdag 29 maart 2017 lanceert burgemeester Tjeerd van der Zwan de nieuwe webshop Draagtasonline.nl. Draagtasonline.nl, met meer dan duizend verschillende draagtassen plus aanvullende producten, biedt het meest uitgebreide assortiment neutrale draagtassen van Nederland. Draagtassen gemaakt van duurzame materialen, vele formaten, uitvoeringen en kleuren. Draagtasonline.nl is de online winkel voor standaard draagverpakkingen leverbaar in kleine oplages. Ideaal voor o.a. startende ondernemers, maar ook uitermate geschikt voor promotionele en actie ondersteunende activiteiten.

Verpakkingsbedrijf keert terug op de Kuinder.

Draagtasonline.nl is de nieuwste aanvulling van Proud Packaging BV, een verpakkingsbedrijf, gespecialiseerd in de verkoop van met naam bedrukte verpakkingsmaterialen. Eigenaren Jeroen Houwer en John Feenema keerden vorig jaar met hun bedrijf terug naar De Kuinder in Heerenveen. Beide heren werkten eerder voor R.D. de Jong Papier BV, destijds eveneens gevestigd aan De Kuinder en in die tijd één van de meest toonaangevende ondernemingen in Nederland op hun vakgebied. Dat we hier na al die jaren weer terecht zijn gekomen, kan geen toeval zijn, aldus Houwer en Feenema. Draagtasonline.nl past perfect in de groei die de heren voor ogen hebben. Hun doel is om, samen met het huidige team specialisten, weer een belangrijke positie te veroveren in verpakkingsland. Draagtasonline.nl moet daar een belangrijke rol in gaan spelen, daar waar het gaat om online-verkopen.

Draagtassen op maat

De draagtassen die aangeboden worden op Draagtasonline.nl zijn vervaardigd van verschillende materialen, zoals papier, katoen, jute, canvas, nylon, polyester, vilt, PP non-woven, Rpet, polyethyleen etc. Daarbij biedt Draagtasonline.nl de klant de mogelijkheid om deze zelfde draagtassen te laten bedrukken met eigen logo, om zo een meerwaarde mee te geven aan de huisstijl en imago van hun relaties.

Als gemeld bevat het assortiment meer dan duizend verschillende draagtassen. Dit pakket zal continu verder worden uitgebreid met nieuwe modellen, kwaliteiten, formaten en aanvullende promotionele artikelen, zoals luxe (verzend)dozen, zijdevloei, kledinghoezen etc.

Proud Packaging is dan ook enorm “Proud” op de nieuwe aanvulling van hun huidige diensten.