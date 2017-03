Bewoner mogelijk omgekomen bij woningbrand

DE POL: – Zaterdagochtend is een persoon mogelijk omgekomen bij een woningbrand in De Pol, een klein plaatsje in de gemeente Steenwijkerland.

De brandweer kreeg rond half zes vanmorgen een telefoontje dat er een woning aan de Woldweg in brand stond. Omdat de bewoner waarschijnlijk nog in het pand zat werden direct veel hulpdiensten opgeroepen. Deze konden helaas niets meer voor het eventuele slachtoffer in de hevig brandende woning doen.

De woning is volledig afgebrand en de Woldweg is afgesloten voor het verkeer.

Een speciaal team is nu in de restanten van de woning op zoek naar de bewoner. Deze is echter nog niet aangetroffen.

Foto en tekst: Persbureau Wever