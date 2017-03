Aanhoudingen na voetbalwedstrijd in Heerenveen

HEERENVEEN: De politie heeft zondagmiddag twee personen aangehouden tijdens de wedstrijd sc Heerenveen – Feyenoord. O.a. in het stadion waren kleine opstootjes. In het stadion raakte een steward gewond.

De politie was zondag voor en na de wedstrijd met een groot aantal eenheden (totaal 90 agente) ter plaatse. Politiepaarden, ME en een team met politiehonden. Een van de aangehouden personen werd vernielingen ten laste gelegd.

Na de wedstrijd moest de politie een aantal malen ingrijpen rond het Centrum, op het station en bij een parkeerruimte van een hambugerketen aan de Kr. Poststraat.

In de nacht van zaterdag op zondag was het ook al raak in het Centrum van Heerenveen. De politie sprak van enkele incidenten tussen voetbalsupporters. Een persoon moest naar het ziekenhuis voor behandeling. Er werden geen aanhoudingen verricht, de politie trad bemiddelend op.