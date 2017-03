Delta Impuls 1 veilig en medekoploper na briljante avond!

HEERENVEEN: Voor de tafeltennissers Arnoud Hofman, Sander Derkx en Wadse Temme stond vrijdagavond 17 maart de ontmoeting met GTTC 2 (Jan-Willem van der Werf, Ronald Elzinga en Timothy van der Meulen) op papier. Echt zo’n wedstrijd waar je het als sporter voor doet; een rechtstreeks Noordelijk 1e divisie-duel tussen de koploper uit het Groningse land en de Friese achtervolger. Het verschil tussen de ploegen bedroeg vooraf slechts vier punten en dus verschenen beide teams scherp aan de aftrap in Haskerdijken.

Vorig seizoen hadden vooral Sander en Wadse moeite met verdediger van der Meulen. Destijds wist hij van beide heren te winnen, maar tot grote vreugde van de Heerenveners gebeurde vrijdag het omgekeerde. Voor Wadse bleef het bij deze ene overwinning. Van der Werf en Elzinga bleken een maatje te groot. Sander verloor erg ongelukkig van diezelfde Elzinga. In de vijfde en beslissende game incasseerde hij vier netballen. Die klap kwam Sander niet te boven. Wel wist hij een mooi bonuspunt te scoren door zijn wedstrijd tegen van der Werf te winnen. Arnoud speelde stug zijn spel en dat leverde hem drie enkelzeges op, plus een gewonnen dubbelspel. Met ouderwets goed spel versloegen hij en Sander het duo van der Werf/Elzinga.

Dankzij de ietwat onverwachte 7-3 overwinning verzekerde Delta Impuls 1 zich van een plek in de promotiepoule van de Noordelijke 1e-divisie. Handhaving is daardoor definitief binnen. Sterker: Arnoud, Sander, Wadse en Jan Ale zijn voorlopig terug te vinden op een eerste plek en die levert aan het einde van de rit promotie naar de landelijke 3e-divisie op. Dat die weg nog erg lang is weten de Friezen. Zij zullen er alles aan doen om de spanning er zo lang mogelijk in te houden.

ADVERTENTIE: Klik hier voor meer informatie SINIZON raamdecoratie