Heerenvener met 505 ug/l achter het stuur

HEERENVEEN: Afgelopen nacht werd een 37- jarige inwoner Heerenveen betrapt met 505 ug/l. De man reed ook in een auto zonder in het bezit te zijn van een (geldig) rijbewijs. De auto van de man is in beslag genomen.

Alcohol en verkeer gaat niet samen.

In het afgelopen weekend werd een man uit Leeuwarden en Heerenveen aangehouden met drank op achter het stuur.

Man uit Leeuwarden blies 395 ug/l boete van 425 euro. Reed op de Kleine Kerkstraat.

Beginnend bestuurder uit Heerenveen blies 155 ug/l Boete van 300 euro.