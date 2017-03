JOURE: Zaterdagmiddag even voor 18.00 uur vond er op de Sewei in Joure een eenzijdig ongeval plaats. Een bestuurder raakte met zijn zijn voertuig uit koers en kwam in de berm tot stilstand. De bestuurder werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Berger Hof heeft de beschadigde auto afgesleept.

