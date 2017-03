Wedstrijdverslag: Nok 1 – v.v. Oudehaske 1 Zaterdag 18-03-2017

OUDEHASKE: Voetbalploeg Oudehaske won de uitwedstrijd in Oudemirdum met 0-3. Een eindstand die in de eerste helft al was bereikt.



Het is daarom eigenlijk nooit een echte wedstrijd geweest op sportpark de Skelp. Maar daar was de blijdschap niet minder om. Want door de overwinning kruipt v.v. Oudehaske weer naar een vijfde plek in de derde klasse A.

Zaterdag 25 maart 14.30 uur staat voor v.v. Oudehaske de thuiswedstrijd tegen Willemsoord op het programma.

v.v. Oudehaske zal deze wedstrijd ongetwijfeld iets recht willen zetten. Want de uitwedstrijd ging met 5-1 verloren.



Meer foto’s van de wedstrijd Nok – Oudehaske nu online op:

http://www.stefsportfotografie.nl/v-v-oudehaske-1

