Wedstrijdverslag Quick Stick – Leusden 2 – 0

De eerste thuiswedstrijd van de tweede seizoenshelft speelde Quick Stick tegen nummer 5 Leusden. Het beloofde een spannende wedstrijd te worden tussen twee hockeyende ploegen, waarbij Quick Stick aan het langste eind trok.

De eerste kans in de wedstrijd was voor Leusden, maar de tip-in werd gemist. Daarna was het Quick Stick dat strijdend de aanval koos, en tot enkele kansen en strafcorners kwam. In de 27ste minuut was het Eline van den Bosch die de score opende. Na een goede actie over de achterlijn pushte ze de bal in de korte hoek.

In de tweede helft ging Leusden op zoek naar de gelijkmaker, maar was het Quick Stick dat de grootste kansen kreeg doordat Leusden achterin meer ruimte weggaf. Zo kwam Bibi Bronswijk oog in oog met de keepster te staan, maar het lukte niet om haar te passeren. Dat lukte Bianca van den Berg in de 26ste minuut van de tweede helft wel. Na een splijtende pass van Marieke Nieuwe Weme omspeelde ze de keepster en een verdedigster en rondde af met haar backhand. Leusden probeerde gelijk daarna wat terug te doen, maar de inzet uit de strafcorner werd prima gekeerd. Niet veel later kreeg Eline van den Bosch nog de mogelijkheid om de score uit te breiden, maar de bal ging net voorlangs.

Quick Stick blijft na deze overwinning op de achtste plaats staan, maar heeft de aansluiting met de ploegen daarboven weer gevonden. Volgende week speelt Quick Stick uit tegen Twente uit Hengelo.

