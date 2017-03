JCI Pubquiz voor het goede doel in Heerenveen

HEERENVEEN: Serviceclub JCI Heerenveen organiseert op woensdag 19 april de JCI Pubquiz 2017. Een geweldige quiz waarvan de opbrengst bestemd is voor een drietal maatschappelijke doelen uit gemeente Heerenveen: Steunpunt De Barones, Stichting Hart voor Heerenveen en de Speelgoedbank Heerenveen.

Deze lokale goede doelen zijn gekozen door deze club van jonge actieve mensen tot 40 jaar, die wonen of werken in de omgeving van Heerenveen, omdat ze staan voor verbinding. Het thema verbinding staat centraal in het jaar van serviceclub JCI Heerenveen. Het belooft een gezellige avond te worden, waar de quiz wordt verzorgd door quizmaster Thijs de Jong, die bekend is van onder andere Matchwinner.

Deelnemen

Mee doen aan de JCI Pubquiz 2017 kan voor €50,- per team en per team is er plaats voor maximaal 5 personen. Er is maximaal ruimte voor 40 teams en de aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Inschrijven kan via: pubquiz@jkheerenveen.nl .