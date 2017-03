Urologen Tjongerschans houden spreekuur in Steenwijk

Tjongerschans en de vakgroep Urologie komen hiermee tegemoet aan de zorgvraag van patiënten uit Steenwijkerland en omgeving. Patiënten kunnen op deze locatie terecht voor poliklinische consulten bij de uroloog. Eens per twee weken houdt één van de urologen spreekuur in het zorggebouw.

Christian Koolenbrander, uroloog: “op deze locatie beschikken we over volwaardige spreekkamers en ‘state-of-the-art’ echo-apparatuur, voor aanvullend onderzoek. Voor uitgebreide onderzoeken en/of behandelingen helpen we onze patiënten verder in het ziekenhuis in Heerenveen”

De vakgroep Urologie van Tjongerschans is de tweede vakgroep die spreekuur houdt in Steenwijk. Sinds ruim drie jaar kunnen patiënten uit deze omgeving ook terecht bij de gynaecologen van Tjongerschans die wekelijks spreekuur houden in het zorggebouw Steenwijk. Tjongerschans is van mening dat patiënten de zorg zoveel mogelijk dicht bij huis moeten ontvangen. “Dichtbij als het kan, en als het nodig is op een andere locatie. Bijvoorbeeld het ziekenhuis.”

Patiënten kunnen bij de urologen in Steenwijk terecht na een doorverwijzing van de huisarts. Een afspraak maken kan telefonisch via de polikliniek Urologie in het ziekenhuis: 0513 – 685600.

ADVERTENTIE: Klik hier voor meer informatie SINIZON raamdecoratie