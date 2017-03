Voorverkoop Expansiefestival Jubbega verlengd.

JUBBEGA: Jubbega- De voorverkoop van de doorloopkaarten (passpartouts) voor het Expansiefestival in Jubbega is verlengd tot 1 juni. De organisatie speelt hiermee in op reacties van het publiek. Een doorloopkaart geeft van 7 tot en met 11 september recht op toegang tot alle activiteiten van het festival. Zowel voor de optredens van alle artiesen maar ook voor alle activiteiten die tijdens het festival overdag plaats vinden, zoals het “Einsimmerfestival”, “Rocky Farmers” en de “Expansie Nostalgia”, waarbij teruggekeken wordt op 55 jaar Expansie.

Het “Einsimmerfestival” op zaterdag 9 september is een evenement met allerlei activiteiten die verwijzen naar, of in het teken staan van de zomer. Het gehele Expansieterrein wordt deze dag aangekleed in tropische sferen met diverse demonstraties, activiteiten en presentaties.

Op zondag wordt het terrein totaal heringericht voor “Rocky Farmers”. Een evenement dat geheel in het teken staat van de techniek op het platteland. “Rocky Farmers” kijkt niet alleen terug naar het verleden maar is veel meer dan een oldtimerfestival en kijkt ook naar de ontwikkelingen en het leven op het platteland van vandaag de dag.

Op beide dagen wordt het Expansieterrein ingericht met allerlei activiteiten voor de jeugd en diverse locaties voor bijzondere horeca zoals foodtrucks en speciaal bier.

De doorloopkaarten voor het Expansiefestival zijn te koop via de website expansiejubbega.nl en op vrijdag 24 maart tijdens een speciale zitting van 18.00 tot 21.00 uur in MFG De Kompenije. Na 1 juni wordt de prijs van een doorloopkaart met 10 euro verhoogd.