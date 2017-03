Woensdag 12 april: KNVB Schoolvoetbaltoernooi 2017 regio voormalig Skarsterlân

Op woensdag 12 april organiseert voetbalvereniging De Wite Peal (vv DWP) weer de voorrondes van het KNVB Schoolvoetbaltoernooi 2017 van de regio ‘voormalig gemeente Skarsterlân’. Het (jeugd)bestuur van DWP, en dan met name de toernooicommissie die al druk bezig is met de voorbereidingen, is trots dat zij dit toernooi dit jaar voor de negende maal mag organiseren op sportpark De Grie in Sintjohannesga. De doelstelling van het schoolvoetbaltoernooi is om zo veel mogelijk jongens en meisjes van de basisscholen (nader) kennis te laten maken met de voetbalsport. We hopen dat we ook dit jaar weer vele jeugdploegen van verschillende scholen mogen ontvangen en rekenen opnieuw op een zonnig, sportief en plezierig toernooi voor de jeugd! Deelnemende scholen krijgen

het programmaboekje toegestuurd en daarnaast kan iedereen op onze website www.vvDWP.nl terecht voor meer informatie over het schoolvoetbaltoernooi.

