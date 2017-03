Woensdag 22 maart Open dag Tjongerschool Mildam

MILDAM: Op woensdag 22 maart houdt de Tjongerschool in Mildam een open dag. Iedereen is die dag tussen 8.30 en 17.00 uur van harte welkom om de school te bekijken en mee te maken hoe er les wordt gegeven. De leerkrachten laten u graag zien hoe zij hun motto ‘op eigen wijze onderwijs’ in de praktijk brengen en wat het onderwijs op de Tjongerschool zo bijzonder maakt.

De open dag is ook de afsluiting van de projectweek ‘De Wereld’, waarin de leerlingen de wereld hebben ontdekt. Zij zullen tijdens de open dag laten zien wat zij allemaal over de verschillende landen hebben geleerd.

