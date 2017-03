Controles blauwe zone in Weststellingwerf

WOLVEGA: De gemeente Weststellingwerf wil de beschikbaarheid van parkeerplaatsen voor winkelend publiek in het centrum van Wolvega en Noordwolde kunnen garanderen. Daarom gaat de gemeente controleren op naleving van de blauwe parkeerzones. Het gaat hierbij om de parkeerplaatsen in het centrum van Wolvega en Noordwolde die bestemd zijn voor kortparkeerders.

Langparkeerders In de blauwe parkeerzones kan met een blauwe parkeerschijf maximaal drie uur worden geparkeerd. Toezichthouders van de gemeente hebben geconstateerd dat juist veel langparkeerders hiervan gebruik maken. De gemeente heeft daarom besloten de controles vaker uit te voeren. In de komende weken zullen de foutparkeerders eerst nog gewaarschuwd worden door middel van ‘gele kaarten’. Daara worden er boetes opgelegd. De gemeente wil hiermee het gebruik van de parkeerplaatsen door langparkeerders terugdringen.

Beschikbaarheid Overal in de gemeente Weststellingwerf kan gratis worden geparkeerd. Er zijn ruim voldoende parkeerplaatsen in het centrum van Wolvega en Noordwolde. Zo zijn in en rond het centrum van Wolvega ongeveer 1000 parkeerplaatsen beschikbaar voor het winkelend publiek. Om deze beschikbaarheid te garanderen, zijn er in het centrum van Noordwolde en Wolvega blauwe zones. Parkeren kan hier met de blauwe parkeerschijf.

Parkeerschijfzones In Wolvega zijn de parkeerschijfzones (= blauwe zone) te vinden op het Van der Sandeplein, het Pastorieplein en in Hoofdstraat-Oost. In Noordwolde zijn parkeerschijfzones te vinden aan Hoofdstraat West en Hoofdstraat Oost.

In Wolvega geldt de blauwe zone op alle dagen, behalve op zondag, van 8.00 uur tot 18.00 uur. Op donderdag (koopavond) geldt de blauwe zone ook van 18.00 tot 21.00 uur. In Noordwolde geldt de blauwe zone op alle dagen, behalve op zondag, van 8.00 uur tot 18.00 uur. Op vrijdag (koopavond) geldt de blauwe zone ook van 18.00 tot 21.00 uur.

