Gratis compost voor inwoners Friese gemeenten

FRYSLAN: Ook dit jaar organiseren verschillende gemeenten in Friesland in samenwerking met Omrin een compostactie. Bewoners van de gemeente kunnen op aangewezen dagen in hun gemeente gratis compost afhalen.

De landelijke compostdag is op 25 maart, maar sommige gemeenten bieden later of juist al eerder gratis compost aan. Zie hieronder een overzicht voor de deelnemende Friese gemeenten.