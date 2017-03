UNIS Flyers wil opnieuw op voorsprong komen in de finaleserie

HEERENVEEN: Na twee spectaculaire wedstrijden afgelopen weekend vervolgen UNIS Flyers en Hijs Hokij Den Haag woensdagavond de serie in Thialf. Om 20:00 uur begint de derde wedstrijd tussen beide ploegen, die aan elkaar gewaagd zijn. Zaterdagavond wist UNIS Flyers haar thuisduel te winnen, terwijl Den Haag dit zondagavond deed.

De finaleserie mag met recht een echte play-offs serie worden genoemd. Beide teams spelen met passie en de tribunes zijn afgeladen vol. Het verschil tussen de nummers 1 en 2 uit de reguliere competitie is nihil. “We zullen hard moeten blijven werken en het spel simpel moet houden”, geeft coach Mike Nason aan.

De coach was te spreken over het spel van zijn ploeg afgelopen weekend. Over de motivatie en inzet van de ploeg is Nason tevreden. “We willen graag en dat is te zien aan het spel. Soms doen we ‘te veel’ waardoor we het onszelf ingewikkeld maken. Less is more. Als we simpel spelen en de puck goed rond laten gaan, dan maken we het elke tegenstander lastig.”

Zowel Thialf als De Uithof was enorm gevuld met toegestroomd publiek. In Den Haag was het volledige uitvak gevuld met meegereisde Flyers’ fans en dat deed de ploeg en coach erg goed. “Het was fantastisch hoe de fans ons afgelopen weekend hebben aangemoedigd. Dat geeft de ploeg veel kracht. Het publiek was luidruchtig, bleef ons aanmoedigen en stonden op de banken toen we scoorden. Het was geweldig om te zien dat de grote Flyers’ vlag over ons publiek ging toen we in Den Haag de tweede en derde periode op het ijs kwamen.”

