Verwarde man aangehouden na steekincident

De man zou een 32-jarige man uit Oldeholtpade in een woning aan de Van Lycklamastraat hebben gestoken, nadat hij de ruiten van de woning had vernield. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam.

Hierop is er door de politie een zoekactie gestart. De verwarde verdachte is later die avond aangetroffen in een woning aan de Andries Veenstrastraat in Wolvega. De man dreigde de gaskraan open te draaien.

Hierop is de brandweer ter plaatse gekomen om te ondersteunen. Toen bleek dat de hoeveelheid gas minimaal was, zijn de agenten de woning binnen gegaan en hebben de man aangehouden. De man is overgebracht naar het cellencomplex. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.