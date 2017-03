Aanrijding zonder letsel op De Roede Heerenveen

HEERENVEEN: Woensdagochtend zo tegen de klok van 10 uur vond er een aanrijding plaats op de Roede te Heerenveen tussen een fietser en een automobilist.

Bij het ongeval was er geen letsel. Nog vreemder was dat de auto geen schade had en dat de fiets gewoon op de rijbaan was neergelegd. Dit alles had te maken met de politiemensen die in opleiding zijn. Men moest een aanrijding behandelen waarbij diverse belangrijke facetten de revue passeerden.

Zoals moest er worden gelet op de onderstaande acties:

– Een getuige die een eind verderop stond;

– Stand van de stoel van de automobilist/ want wie had gereden de kleine dochter of de man die daar stond?

– Klopten de verhalen met de schade

Al met al een geslaagde missie met de nodige leermomenten. Twee politiemensen waren de figuranten.