Augmented reality in Tabletcafé bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN: Op dinsdag 4 april biedt het Tabletcafé van de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen de kans om kennis te maken met de interessante mogelijkheden van augmented reality (AR), oftewel ‘toegevoegde werkelijkheid’. De aanvangstijd is 18.30 uur en de toegang is gratis.

Augmented reality heeft een grote vlucht genomen dankzij de opkomst van tablets en smartphones met een goede camera en voldoende rekenkracht. AR maakt het bijvoorbeeld mogelijk om te zien hoe meubelstukken of een nieuw behangetje in je huis passen, welke restaurants er in de buurt zijn of hoe het menselijk lichaam is opgebouwd. Bekende voorbeelden zijn de AH-dinoplaatjes en het spel Pokémon Go, waarbij spelers op jacht gaan naar virtuele figuurtjes. Ook kan AR boeken tot leven brengen. Meestal is de bijbehorende app gratis te installeren.

Tijdens dit Tabletcafé laat de bibliotheek een aantal boeiende, leerzame, maar vooral ook leuke en gratis toepassingen zien. Wie smartphone of tablet meeneemt is daarna tot 20.00 uur in de gelegenheid om zelf met AR aan de slag te gaan. Deze avond is geschikt voor jong en oud!

Kijk voor meer informatie op bibliothekenmarenfean.nl/AR.

Tabletcafé

Elke veertien dagen kunnen bezitters van een iPad of andere tablet op dinsdag tussen 18.30 en 20.00 uur terecht in het Tabletcafé van de Heerenveense bibliotheek. Zij kunnen er tips uitwisselen en elkaar vragen stellen over het gebruik van hun tablet. Zo nu en dan is er een thema-avond.

