Bed & Breakfast Het Vijfde Seizoen start 10e seizoen.

BANTEGA: April 2008 startten Peter en Machteld van Zwieten een Bed & Breakfast en Groepsaccommodatie in Bantega. De afgelopen jaren behaalden zij diverse prijzen waaronder 2e Gastfry Frysk in de categorie Bed & Breakfast, diverse Zoover en Booking.com Awards, waaronder zelfs de Zoover Award Gold.

Het Vijfde Seizoen gaat graag mee met zijn tijd en dus naast het up-to-date houden van de kamers, de woonkamer en het erf, is ook het logo weer eens onder de loep genomen. Samen met reclamebureau Dox uit Joure is er in de wintermaanden gebrainstormd.

Vanaf heden dus een nieuw logo & moderne reclame-uitingen Gastvrijheid blijft hoog in het vaandel staan bij Peter en Machteld.

