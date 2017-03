Bregje Bleeker op bezoek bij boekhandel Binnert Overdiep

HEERENVEEN: Komende zaterdag 25 maart gaat de jaarlijkse Boekenweek van start bij boekhandel Binnert Overdiep in Heerenveen! En natuurlijk is dat reden voor een feestje.

Bregje Bleeker op bezoek

We gaan zaterdag de 25e om 15.00 uur meteen van start met een gezellige Meet & Greet met de auteur Bregje Bleeker over haar alom geprezen roman Eva. Bregje vertelt, leest voor, signeert en wordt geïnterviewd door Ivan Borghstijn. Eva is een emotioneel, literair portret van een onmogelijke moeder-dochterverhouding. Saillant detail is dat een deel van het boek zich in Heerenveen afspeelt…. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis en natuurlijk zorgen wij voor een lekker glas wijn.

Jannie Regnerus bij de Vrouwenkamer

Op 28 maart is te gast bij de Vrouwenkamer fotografe en schrijfster Jannie Regnerus. Naast reisboeken schreef zij twee alom bejubelde romans: De ent en Het lam. Die laatste werd door Wim Brands de mooiste roman van het jaar genoemd en genomineerd voor de Opzij Literatuurprijs. Haar nieuwe roman Nachtschrijver is gebaseerd op haar gesprekken met Tsjêbbe Hettinga (1949-2013), de Friese dichter die als jonge man blind werd. De Vrouwenkamer ontvangt Jannie Regnerus op dinsdagavond 28 maart in Boekhandel Binnert Overdiep. Voor meer informatie een aanmelding zie www.vrouwenkamer.nl.

Boekenweekgeschenk van Herman Koch

Speciaal voor de Boekenweek schreef Herman Koch het boek Makkelijk leven. U krijgt het cadeau bij besteding van minimaal € 12,50 aan boeken (zolang de voorraad strekt). En op zondag 2 april kunt u gratis met de trein door Nederland op vertoon van het Boekenweekgeschenk!

