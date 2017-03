Reizigerstevredenheid sterk toegenomen in Fryslân en Groningen

FRYSLAN: De tevredenheid over het regionale openbaar vervoer in Fryslân en Groningen is in 2016 toegenomen. Dit blijkt uit de jaarlijkse OV-klantenbarometer, een onafhankelijke onderzoek onder reizigers. De grootste stijger in dit landelijke onderzoek is het stadsvervoer in Leeuwarden. Reizigers beoordeelden het vervoer met een 7,8 ten opzichte van een 7,4 vorig jaar en daarmee steeg de stadsdienst van plek 56 naar plek 9 in de landelijke rangordelijst. Ook de regionale treindienst in Groningen behoort tot een van de grootste stijgers en werd gewaardeerd met en 7,6 ten opzichte van een 7,3 in 2015.



Anne Hettinga, bestuursvoorzitter Arriva Nederland: “Ieder jaar is het weer een spannend moment als de resultaten van de OV-klantenbarometer worden gepresenteerd. Steeds meer onderzoeksgebieden worden door Arriva gereden. Ik ben er trots op dat we er ieder jaar in slagen hogere beoordelingen van onze reizigers te krijgen. Dat verdient een groot compliment voor alle medewerkers die dag en nacht bezig zijn de dienstverlening naar onze klant zo goed mogelijk te verzorgen. Dat dit gewaardeerd wordt moge duidelijk zijn. Deze mooie resultaten vieren we vandaag met taart op alle vestigingen.”

Arriva vult top 3

Het busvervoer op de Waddeneilanden is wederom met hoge cijfers beoordeeld. Reizigers waarderen het vervoer op Schiermonnikoog met maar liefst een 8,7. Vlieland, Terschelling en Ameland krijgen gezamenlijk een 8,3. Hiermee nemen de Waddeneilanden plaats één en drie in op de landelijke rangordelijst van de OV-klantenbarometer. De tweede plaats is voor de veerdienst tussen Rotterdam-Dordrecht en Drechtsteden, een joint venture van Arriva Nederland en Koninklijke Doeksen.



Reiziger tevreden over informatie en vriendelijkheid

Naast de hoge klantwaardering voor de treindienst in Groningen, wordt ook de treindienst in Fryslân goed gewaardeerd met een 7,5. Zowel in Groningen als Fryslân is de waardering voor de informatie gestegen (+0,4 en + 0,2) en ook instapgemak wordt in beide provincies hoog gewaardeerd. Het busvervoer in de regio Noord- en Zuidwest-Fryslân krijgt een 7,6 als algemeen oordeel en is gestegen ten opzichte van een 7,4 vorig jaar. Met name zitplaats (8,7) en vriendelijkheid (8,0) scoren hoog.

Q-liners Groningen en Drenthe gewaardeerd met 7,6

De Qliners 305 Groningen-Emmen en 314 Groningen-Drachten van Arriva Touring worden gewaardeerd met een 7,6. Uiteraard is er op een aantal items ook ruimte voor verbetering, zoals bij informatie bij vertragingen. Arriva gaat deze onderdelen kritisch bekijken en waar mogelijk verbeteringen aanbrengen.

Over het onderzoek

De OV-Klantenbarometer is hèt klanttevredenheidsonderzoek in het regionale openbaar vervoer. Het wordt jaarlijks gehouden; in het najaar van 2016 voor de zestiende maal. Het onderzoek is gehouden in 70 onderzoeksgebieden, die samen het gehele regionale openbaar vervoer omvatten. In een steekproef van 6.559 bus- tram-, metro-, treinritten en ferry-overtochten vulden 82.352 reizigers een enquêteformulier in. Het onderzoek is uitgevoerd door I&O Research, in opdracht van CROW-KpVV. CROW-KpVV is onderdeel van CROW, kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

ADVERTENTIE: Klik hier voor meer informatie SINIZON raamdecoratie