Ruim 1800 bedrijfsbezoeken op Doe Dag HeerenveenJoure On Stage

HEERENVEEN: Op dinsdag 21 maart werd het centrum van Heerenveen opgeschrikt door een aantal opmerkelijke incidenten. Al vroeg in de ochtend vond er een steekpartij plaats in Café De Swetser, kort daarop veroorzaakte een dronken zwerver overlast bij een winkel op De Dracht, verderop was een winkeldief voortvluchtig en twee automobilisten hadden een hoogoplopende ruzie op het Burgemeester Kuperusplein. Gelukkig voor de politie kregen zij gedurende de dag hulp van 82 vmbo leerlingen bij het adequaat optreden bij deze voorvallen. Ze waren in scene gezet door agenten van Politie Fryslân in het kader van de Doe Dag van HeerenveenJoure On Stage, om de leerlingen een goed beeld te geven van de werkdag van een agent.

Verspreid over Heerenveen, Joure, Wolvega en Lemmer gingen in totaal 970 vmbo leerlingen uit het tweede en derde leerjaar langs bij 182 bedrijven en instellingen. Twee week eerder hadden de jongeren afspraken met de professionals voor deze Doe Dag gemaakt tijdens het Beroepenfeest HeerenveenJoure On Stage in het Abe Lenstrastadion. Daar stonden 240 volwassenen voor hen klaar om in gesprek te gaan over de ins en outs van hun beroep. Vmbo-jongeren inspireren en de mogelijkheid bieden zich breed te oriënteren als hulp bij het maken van hun beroepskeuze staat centraal op de Beroepenfeesten van On Stage.

Bij de deelnemende bedrijven en instellingen was veel werk gemaakt van het opzetten van een leuk programma voor de Doe Dag. Bij Ziekenhuis De Tjongerschans gingen de jongeren langs de spoedeisende hulp en konden ze oefenen met reanimeren en de heimlichgreep. Bij AP van den Berg mochten de leerlingen oefenen met lassen. Zelf een Oranjekoek maken stond centraal bij het bezoek aan Bakkerij Verloop. Jachtwerf De Jong in Joure liet een groepje jongeren een bootje in elkaar zetten. Bij Tigra fysiotherapie oefenden de leerlingen hoe je een vastzittende knie weer mobiel krijgt. De landmacht had speciaal voor On Stage een pantserhouwitser naar Heerenveen getransporteerd, die maakte deel uit van een carrousel van zes activiteiten waar de 13 á 14 jarigen bij langs gingen. Vol enthousiasme en met sterretjes in hun ogen waren ’s middags 8 meiden bij kapsalon De Bruin & Cho op elkaar aan het oefenen met haren wassen, stylen en make-uppen. Voor de 2 jongens die de Doe Dag deden bij goudsmid Watze van der Wal kreeg de middag een zilveren randje toen ze hun eigen werkstuk, een zilveren hanger met het peacesymbool, mee naar huis mochten nemen.

“Ik ben enorm onder de indruk van het enthousiasme en de energie die alle professionals hebben gestopt in het ontvangen van de jongeren”, zegt Steffen Pilkes projectleider van HeerenveenJoure On Stage. “Met 80 mentoren en decanen hebben we vandaag alle bedrijven en instellingen bezocht waar leerlingen op bezoek waren. De professionals doen vrijwillig mee, soms zelfs op hun vrije dag en allen zijn zich bewust hoe moeilijk het maken van een beroepskeuze is op jonge leeftijd. Hadden ze dit in mijn tijd ook maar gehad, hoorde ik vaak tijdens dit project. Elke professional die ik vandaag sprak heeft een leerling gezien waarbij ze in de ogen zagen dat die het beroep helemaal ziet zitten”. Volgend jaar doen we weer mee, was ook een veel gehoorde opmerking en daar zijn de organiserende scholen blij mee. HeerenveenJoure On Stage is een initiatief van de vmbo-scholen van het Nordwin College, OSG Sevenwolden, Bornego College, Zuyderzee Lyceum en het Linde College.

