Seffinga vertelt over trekschuiten en beurtschepen in Seniorcafé bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN: Op woensdag 5 april is directeur Meindert Seffinga van het Fries Scheepvaartmuseum te gast in het Seniorcafé van de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. Hij komt aan het woord over trekschuiten en beurtschepen. De aanvangstijd is 10.15 uur. De toegangsprijs bedraagt €1, inclusief koffie of thee. Alle 55-plussers zijn van harte welkom.

Seffinga zal vertellen waarom de trekschuit zo uniek is en waarom steden er veel geld voor over hadden om ook een trekschuit te laten varen. Beurtschepen zijn vergelijkbaar met trekschuiten. Samen vormden ze de infrastructuur die er voor zorgde dat het waterrijke gewesten als Holland en Friesland in de 17de en 18de eeuw voor de wind ging.

ADVERTENTIE: Klik hier voor meer informatie SINIZON raamdecoratie

Meindert Seffinga is historicus en museumdirecteur. Hij studeerde geschiedenis in Groningen en werkt sinds 1988 bij het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Eerst als registrator en tentoonstellingsmaker, sinds 2005 als directeur.

Iedere woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur kunnen 55-plussers in het Seniorcafé van de Heerenveense bibliotheek terecht voor een kop koffie of thee, een praatje en om een krant of tijdschrift te lezen. Bovendien wordt elke eerste woensdag van de maand, behalve in juli en augustus, speciaal voor deze leeftijdsgroep een activiteit georganiseerd.